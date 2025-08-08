Вихованець академії залишиться в клубі ще на п’ять сезонів.
Гонсало Гарсія, getty images
08 серпня 2025, 23:05
Реал Мадрид оголосив про продовження контракту з 21-річним форвардом Гонсало Гарсією до 30 червня 2030 року.
Випускник академії "бланкос" приєднався до клубу у 2014 році у віці 10 років. У сезоні 2023/24 він забив 25 голів за "Кастілью", ставши найкращим бомбардиром Primera Federación з моменту її створення, а також повторивши рекорд клубу у XXI столітті.
Гарсія дебютував за основну команду в листопаді 2023 року та зробив внесок у чемпіонство. На Клубному чемпіонаті світу він став найкращим бомбардиром і увійшов до символічної збірної турніру.
Контракт включає відступні в розмірі одного мільярда євро. Очікується, що Гонсало стане частиною основної команди в новому сезоні.