20-річний хавбек розглядає оренду в Наполі.

Опорний півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Мейну призупинив переговори про подовження контракту з клубом, повідомляє Calciomercato. 20-річний вихованець "червоних дияволів" хоче піти в оренду в Наполі взимку, щоб отримати більше ігрової практики.

Через можливий відхід сторони зупинили обговорення нового договору. Чинна угода Мейну з клубом спливає в червні 2027 року.

У поточному сезоні Мейну зіграв вісім матчів у всіх турнірах, віддавши одну результативну передачу. За оцінкою Transfermarkt, вартість гравця — 45 мільйонів євро.

