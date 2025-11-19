Іспанія

Бразилець розповів про складний період і подякував за досвід.

Вінгер Бетіса Антоні поділився спогадами про відхід із Манчестер Юнайтед і відчуття неповаги в клубі.

"Коли я говорю, що відчував неповагу, це пов’язано також з деякими людьми, говорити про яких вважаю некоректним. Я не люблю полеміки чи називати імена, але це було складно. Я не проходив предсезонну підготовку і мусив перейти до іншого клубу.

Слава Богу, я завжди добре стежив за собою, тому приїхав сюди в хорошій формі й зіграв 90 хвилин у першому матчі. Від останньої гри минуло три-чотири місяці. Було непросто, бо команда тренувалася вранці, а я — о п’ятій вечора, тому не міг бачитися з партнерами".

"Так, я відчував неповагу, але це частина життя. Я не тримаю образ на нікого, не серджуся. Для мене це став чудовий досвід, який навчив боротися й проявляти мудрість у певних ситуаціях, бо це частина процесу. Я також дуже вдячний Манчестеру, бо там були не лише погані моменти, а й хороші, я познайомився з чудовими людьми. Це був хороший досвід, і я дуже радий бути тут, у Бетісі", — сказав Антоні.

Раніше Антоні розкрив мрію Бетіса.