Італія

Італійці готують оренду форварда, якщо зірветься трансфер Зіркзе.

Рома розглядає можливість підсилення атаки взимку й внесла до шортлиста нападника Тоттенгема Матіса Теля. Про це повідомляють італійські медіа.

За інформацією джерела, римляни планують оренду 20-річного французького форварда, якщо їм не вдасться домовитися щодо трансферу Джошуа Зіркзе, який залишається пріоритетною ціллю "вовків".

Матіс Тель у нинішньому сезоні провів 11 матчів за Тоттенгем у всіх турнірах, забивши два голи. Попри обмежений ігровий час, нападник вважається одним із найбільш перспективних молодих гравців у складі "шпор".

Рома, за яку виступає форвард збірної України Артем Довбик, наразі ділить перше місце в Серії А з Інтером — обидві команди мають по 24 очки. Свій найближчий поєдинок римляни проведуть 23 листопада проти Кремонезе.