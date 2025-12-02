Англія

Ріс Джеймс згуртував команду.

У нинішньому сезоні гравці Челсі почали дотримуватися нового ритуалу на полі, ініціатором якого став капітан команди Ріс Джеймс.

Це нововведення покликане зміцнити командний дух та створити відчуття єдності у роздягальні. Аристократи успішно розпочали кампанію 2025/26 років і наразі посідають третю сходинку в Прем'єр-лізі. Важливу роль у цьому відіграла атмосфера в колективі.

Цього сезону Ріс Джеймс запропонував правило: під час перерви всі гравці повинні зібратися біля центрального кола, перш ніж разом вирушити до підтрибунного приміщення.

Вперше вболівальники побачили цей ритуал під час матчу проти Тоттенгема минулого місяця, який Челсі виграв із рахунком 1:0.

Головний тренер Енцо Мареска високо оцінив лідерські якості Джеймса. Окрім запровадження нових традицій, капітан демонструє відмінну гру в новій для себе ролі опорного півзахисника, хоча й продовжує бути ефективним на позиції фулбека.

"Ріс фантастично справляється, коли грає у півзахисті, і так само чудово діє на фланзі захисту. Але не менш важливим є те, як він проявляє себе як лідер серед гравців у роздягальні", — зазначив Мареска.

Наразі Челсі має семиматчеву безпрограшну серію і продовжує боротьбу за найвищі місця в чемпіонаті та Лізі чемпіонів.