Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 2 грудня 2025 року.

Ньюкасл у матчі 14 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі поділив очки з Тоттенгемом (2:2).

Рахунок у матчі було відкрито на 71 хвилині зусиллями Бруно Гімараеса, після чого на 78 хвилині Крістіан Ромеро відновив рівність на табло.

На 86 хвилині "сороки" знову вийшли вперед завдяки голу Ентоні Гордона, який реалізував пенальті, проте останнє слово було за "шпорами", коли на п'ятій компенсованій хвилині дубль оформив Ромеро.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ньюкасл Юнайтед — Тоттенгем у рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Ньюкасл Юнайтед — Тоттенгем 2:2

Голи: Гімараес, 71, Гордон, 86 (пен) - Ромеро, 78, 90+5.

Ньюкасл Юнайтед: Рамсдейл — Лівраменто, Тіав, Берн, Голл — Майлі (Шер, 90), Тоналі (Гімараес, 46), Жоелінтон — Мерфі (Еланга, 66), Вольтемаде, Барнс (Гордон, 66).

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Дансо, Удогі — Сарр (Одобер, 87), Бентанкур, Бергвалль (Тель, 77) — Кудус (Грей, 87), Коло Муані (Рішарлісон, 77), Джонсон (Сімонс, 77).

Попередження: Ромеро, Бентанкур, Рішарлісон.