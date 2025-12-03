Ще одне досягнення для норвезького форварда.
Ерлінг Голанд, Getty Images
03 грудня 2025, 13:43
Манчестер Сіті у матчі 14 туру англійської Прем'єр-ліги здобув перемогу над Фулгемом (5:4).
У цьому матчі черговим результативним ударом відзначився нападник "містян" Ерлінг Голанд, для якого це був сотий гол у матчах чемпіонату Англії.
Таким чином, 25-річний норвежець став 35 гравцем в історії АПЛ, якому вдалося забити 100 і більше голів у Прем'єр-лізі.
Нагадаємо, найкращим бомбардиром АПЛ залишається Алан Ширер, на рахунку якого 260 голів. За ним йдуть Гаррі Кейн (213) та Вейн Руні (208).
