Англія

Лондонський клуб домовився про перехід Едвіна та Хольгера Кінтеро — 16-річних братів, які вважаються одними з найперспективніших гравців Південної Америки.

Каноніри досягли принципової угоди про підписання двох 16-річних еквадорців — близнюків Едвіна та Хольгера Кінтеро.

Брати виступають за еквадорський клуб Індепендьєнте дель Вальє. Ця академія вже встигла зробити собі гучне ім'я у світовому футболі, адже саме вона виховала таких зірок, як Мойзес Кайседо та П'єро Інкапіє.

Тепер же черга дійшла до нового покоління, за яким полюють європейські гранди.

За інформацією ESPN, брати Кінтеро вже прибули до Лондона цього тижня, щоб залагодити всі формальності та оформити угоду.

Обидва брати вже встигли вразити скаутів своїми виступами на юнацькому рівні:

Едвін Кінтеро — яскравий вінгер, якого за стиль гри та креативність уже почали порівнювати з молодим Неймаром.

Хольгер Кінтеро — діє в центрі поля, вирізняючись чудовим баченням гри та технікою.

Проте фанатам Арсеналу доведеться зачекати на їхню появу на полі. Згідно з правилами ФІФА, офіційний перехід відбудеться лише у серпні 2027 року, коли хлопцям виповниться 18 років.