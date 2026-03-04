Англія

Півзахисник Вулвергемптона готовий змінити клуб улітку.

Манчестер Юнайтед та Наполі проявляють інтерес до півзахисника Вулвергемптона Жуана Гомеса. 25-річний бразилець може змінити клуб під час літнього трансферного вікна.

Гомес виступає за Вулвергемптон із січня 2023 року та є важливою частиною середньої лінії команди. За інформацією джерел, футболіст відкритий до нових пропозицій і не виключає відхід після завершення сезону.

У кампанії-2025/26 хавбек провів 33 матчі в усіх турнірах, відзначившись одним голом та двома результативними передачами.

Попри нещодавню сенсаційну перемогу над Ліверпулем (2:1), Вулвергемптон залишається на останньому місці в турнірній таблиці АПЛ. Уже 6 березня команди знову зустрінуться — цього разу в рамках Кубка Англії.