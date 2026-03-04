Англія

Гравець збірної Англії звинувачувався у завданні тілесних ушкоджень, опорі при арешті та спробі підкупу.

Грецький суд засудив захисника Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайра до 15 умовних місяців позбавлення волі за інцидент, який стався на Міконосі у серпні 2020 року. Про це повідомляє Sky Sports.

Раніше 32-річному англійцю були пред'явлені звинувачення у завданні тілесних ушкоджень, опорі при арешті та спробі підкупу, після чого його було визнано винним за всіма трьома пунктами.

Грецький прокурор категорично заперечує будь-яку корупцію в ході судового розгляду, що призвів до вироку та умовного тюремного ув'язнення на 15 місяців для гравця "червоних дияволів".

Магвайр категорично заперечував будь-які правопорушення, а його представники висловлювали сумніви щодо ходу справи проти нього. Адвокати англійця подадуть апеляцію до Верховного суду Греції, намагаючись виправдати його.

Гравця МЮ було заарештовано після бійки за участю його родини біля бару в серпні 2020 року. Тоді він був визнаний винним у нападі на співробітників поліції та спробі підкупу, проте за апеляцією було призначено повторний розгляд справи, і його вирок було "скасовано" відповідно до грецького законодавства.

Термін умовного покарання Магвайра на 15 місяців був скорочений з початкових 21 місяців. Повторне судове провадження відкладалося чотири рази, причому остання спроба в жовтні 2025 року виявилася невдалою через те, що судові документи не були перекладені англійською мовою. Крім вироку, йому було призначено штраф, але тепер його також скасовано.

Гаррі неодноразово відмовлявся від можливості врегулювати справу шляхом грошової угоди, оскільки сповнений рішучості очистити своє ім'я законним шляхом.

Також наголошується, що Магвайр не був присутнім під час судового процесу та у звичайному режимі готувався до матчу англійської Прем'єр-ліги проти Ньюкасла, який відбудеться сьогодні, 4 березня, о 22:15.