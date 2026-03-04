Англія

Захисник Арсеналу пошкодив гомілкостоп у грі проти Челсі.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета повідомив про кадрові втрати команди перед виїзним матчем проти Брайтона у рамках 29-го туру АПЛ.

За словами наставника "канонірів", центральний захисник Вільям Саліба зазнав ушкодження гомілкостопа в поєдинку АПЛ проти Челсі.

Як інформує пресслужба Арсеналу, французький оборонець підвернув ногу в недільній зустрічі, яку лондонці виграли з рахунком 2:1. Попри травму, Саліба зумів дограти матч до кінця, однак біль посилився, і медичний штаб вирішив не ризикувати його здоров’ям у грі проти Брайтона.

У центрі оборони в матчі на Амекс Стедіум Саліба замінив молодий іспанський захисник Крістіан Москера, який вийде у парі з Габріелом.

Матч Брайтон — Арсенал розпочнеться о 21:30 за київським часом.