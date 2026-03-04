Захисник Арсеналу пошкодив гомілкостоп у грі проти Челсі.
Вільям Саліба, Getty Images
04 березня 2026, 21:25
Головний тренер Арсеналу Мікель Артета повідомив про кадрові втрати команди перед виїзним матчем проти Брайтона у рамках 29-го туру АПЛ.
За словами наставника "канонірів", центральний захисник Вільям Саліба зазнав ушкодження гомілкостопа в поєдинку АПЛ проти Челсі.
Як інформує пресслужба Арсеналу, французький оборонець підвернув ногу в недільній зустрічі, яку лондонці виграли з рахунком 2:1. Попри травму, Саліба зумів дограти матч до кінця, однак біль посилився, і медичний штаб вирішив не ризикувати його здоров’ям у грі проти Брайтона.
У центрі оборони в матчі на Амекс Стедіум Саліба замінив молодий іспанський захисник Крістіан Москера, який вийде у парі з Габріелом.
Матч Брайтон — Арсенал розпочнеться о 21:30 за київським часом.