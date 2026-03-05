ЧЕТВЕР, 5 БЕРЕЗНЯ, 13:00 ▪️ СТАДІОН КОЛОС, КОВАЛІВКА ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВІКТОР КОПІЄВСЬКИЙ (КРОПИВНИЦЬКИЙ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ ТБ

Металіст 1925 впевнено увійшов у 2026 рік. Після стриманої нульової нічиєї з Кривбасом команда Младена Бартуловича здобула мінімальну, але цілком заслужену перемогу над Олександрією. Харків’яни домінували майже весь матч, створили чимало моментів, однак підвела реалізація. Вирішальний м’яч із пенальті наприкінці зустрічі став дебютним для Батона та приніс першу за чотири домашні матчі перемогу.

Окремо варто відзначити функціональну готовність "жовто-синіх" — команда додає по ходу гри й витримує високий темп до фінального свистка. Лідером центру поля залишається Іван Калюжний, активністю вирізняється Денис Антюх, а ще одним позитивом є "сухий" старт року — два матчі без пропущених м’ячів. В 1/8 фіналу Кубка Металіст 1925 у драматичному поєдинку здолав Агробізнес з рахунком 4:3, підтвердивши свій атакувальний потенціал.

Локомотив Київ — єдиний представник Другої ліги на цій стадії — вже переписав власну історію. Команда Сергія Карпенка завершила 2025 рік другою у групі Б, маючи найкращу атаку — 41 забитий м’яч при лише 11 пропущених. Узимку кияни зберегли кістяк складу, а серед новачків виділяється досвідчений форвард Ілля Зубков.

Щоправда, офіційних матчів у 2026 році "залізничники" ще не проводили, що може позначитися на ігровому тонусі. Водночас у Кубку Локомотив уже вибив двох представників УПЛ — Колос і Верес, а в 1/8 фіналу в меншості переграв вінницьку Ниву. Додаткової інтриги додає й постать Карпенка, який свого часу працював у структурі Металіста 1925.

Формат чвертьфіналу передбачає один матч: у разі нічиєї команди одразу виконуватимуть серію пенальті. Металіст 1925 виглядає фаворитом завдяки різниці у класі та ігровій практиці, однак кубковий характер Локомотива вже неодноразово ламав усі прогнози. Очікуємо напружений, конкурентний футбол, в якому не виключаємо й сенсації.