Команда Мікеля Артети поклала на шалі терезів атакувальний футбол заради чемпіонства.
Брайтон — Арсенал, Getty Images
04 березня 2026, 23:35
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Брайтон — Арсенал 0:1
Гол: Сака, 9
Брайтон: Вербругген — Віффер (Велтман, 77), ван Геке, Боскальї, Кадіоглу — Балеба (Аярі, 78), Гросс — Гомес (Говелл, 78), Гіншелвуд (Велбек, 70), Мітома (Мінте, 46) — Рюттер.
Арсенал: Рая — Тімбер, К. Москера (Калафіорі, 64), Габріел, Інкап’є — Субіменді (Нергор, 80), Райс — Сака, Езе, Мартінеллі (Троссар, 59) — Йокерес (Гаверц, 59).
Попередження: Гомес, Боскальї, Кадіоглу, Аярі — Москера