Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Брайтон — Арсенал 0:1
Гол: Сака, 9

Брайтон: Вербругген — Віффер (Велтман, 77), ван Геке, Боскальї, Кадіоглу — Балеба (Аярі, 78), Гросс — Гомес (Говелл, 78), Гіншелвуд (Велбек, 70), Мітома (Мінте, 46) — Рюттер.

Арсенал: Рая — Тімбер, К. Москера (Калафіорі, 64), Габріел, Інкап’є — Субіменді (Нергор, 80), Райс — Сака, Езе, Мартінеллі (Троссар, 59) — Йокерес (Гаверц, 59).

Попередження: Гомес, Боскальї, Кадіоглу, Аярі — Москера 