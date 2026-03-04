Англія

Головний тренер "містян" відзначив майстерність лондонців у виконанні стандартних положень.

Керманич Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про важливість стандартів у сучасному футболі. Наразі його команда посідає друге місце в таблиці АПЛ, поступаючись лондонському Арсеналу, який відомий своїм умінням витискати максимум із таких моментів.

На пресконференції Гвардіола відверто порівняв показники обох колективів:

"Майже впевнений, усі команди хотіли б забивати зі стандартів постійно, як це робить Арсенал. Наші справи в цьому плані гірші, але маємо те, що маємо. Якість тренерської роботи в АПЛ значно покращилася. Ми намагаємося рухатися в цьому ж напрямку. Зараз я приділяю стандартам куди більше уваги, ніж у Барселоні, коли починав кар'єру тренера".

Сьогодні о 21:30 розпочнеться поєдинок Манчестер Сіті проти Ноттінгем Форест.