Головний тренер "містян" відзначив майстерність лондонців у виконанні стандартних положень.
Пеп Гвардіола, Getty Images
04 березня 2026, 12:12
Керманич Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про важливість стандартів у сучасному футболі. Наразі його команда посідає друге місце в таблиці АПЛ, поступаючись лондонському Арсеналу, який відомий своїм умінням витискати максимум із таких моментів.
На пресконференції Гвардіола відверто порівняв показники обох колективів:
"Майже впевнений, усі команди хотіли б забивати зі стандартів постійно, як це робить Арсенал. Наші справи в цьому плані гірші, але маємо те, що маємо. Якість тренерської роботи в АПЛ значно покращилася. Ми намагаємося рухатися в цьому ж напрямку. Зараз я приділяю стандартам куди більше уваги, ніж у Барселоні, коли починав кар'єру тренера".
Сьогодні о 21:30 розпочнеться поєдинок Манчестер Сіті проти Ноттінгем Форест.