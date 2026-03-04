Захисник "лісників" Мурільйо, можливо, здійснив сейв сезону в контексті чемпіонських перегонів.
Манчестер Сіті — Ноттінгем Форест, Getty Images
04 березня 2026, 23:32
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Манчестер Сіті — Ноттінгем Форест 2:2
Голи: Семеньйо, 31, Родрі , 62— Гіббс-Вайт, 56, Андерсон, 77
Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Діаш, Геї, Аїт-Нурі (Хусанов, 78) — Родрі — Шеркі (Савіо, 82), Сілва, Фоден (Доку, 78) — Семеньйо, Голанд.
Ноттінгем Форест: Селс — Да Кунья, Міленкович, Мурільйо — Айна, Сангаре, Андерсон, Вільямс (Морато, 89) — Домінгес (Гадсон-Одої, 64), Гіббс-Вайт (Єйтс, 90) — Жезус (Авонії, 79).
Попередження: Сангаре, Мурільйо, Міленкович, Селс