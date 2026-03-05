Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 4 березня 2026 року.

Лондонський Арсенал у матчі 29 туру англійської Прем'єр-ліги обіграв проти Брайтон на полі суперників (1:0).

Команда Мікеля Артети швидко впоралась із завданням забити м’яч на виїзді з певною долею везіння.

А от після цього претенденти на чемпіонський титул вже настільки не ризикували потенційними трьома очками, що повністю віддали контроль над грою суперникам.

Однак колектив Фабіана Гюрцелера цим так і не зумів скористатись, створивши лише поодинокі спалахи біля чужого штрафного.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брайтон — Арсенал у рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Брайтон — Арсенал 0:1

Гол: Сака, 9

Брайтон: Вербругген — Віффер (Велтман, 77), ван Геке, Боскальї, Кадіоглу — Балеба (Аярі, 78), Гросс — Гомес (Говелл, 78), Гіншелвуд (Велбек, 70), Мітома (Мінте, 46) — Рюттер.

Арсенал: Рая — Тімбер, К. Москера (Калафіорі, 64), Габріел, Інкап’є — Субіменді (Нергор, 80), Райс — Сака, Езе, Мартінеллі (Троссар, 59) — Йокерес (Гаверц, 59).

Попередження: Гомес, Боскальї, Кадіоглу, Аярі — Москера