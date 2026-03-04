Англія

Невдалий період для команди Унаї Емері продовжується.

Челсі здобув яскраву виїзну перемогу над Астон Віллою у матчі 29-го туру англійської Прем’єр-ліги — 4:1. Команда Ліама Росеньйора відігралася після швидко пропущеного м’яча, а згодом повністю контролювала хід гри та піднялася на п’яту сходинку турнірної таблиці, випередивши Ліверпуль.

Господарі відкрили рахунок уже на третій хвилині. Леон Бейлі прорвався правим флангом і прострілив у штрафний майданчик, де Оллі Воткінс пропустив м’яч, а Дуглас Луїс ефектним дотиком відправив його у ворота Філіпа Йоргенсена — 1:0.

Втім, Челсі швидко перехопив ініціативу. На 35-й хвилині Мало Гюсто прорвався правим флангом і виконав простріл уздовж воріт, а Жуан Педро без проблем замкнув передачу з кількох метрів. Уже в компенсований до першого тайму час бразилець оформив дубль: Енцо Фернандес знайшов його тонкою передачею у штрафному майданчику, після чого форвард технічно перекинув м’яч повз Еміліано Мартінеса — 2:1.

На початку другого тайму гості зміцнили перевагу. Ріс Джеймс прорвався правим флангом і прострілив у центр штрафного, де Мартінес відбив м’яч перед собою, а Коул Палмер першим опинився на добиванні — 3:1.

Остаточну крапку в матчі поставив Жуан Педро. На 64-й хвилині Алехандро Гарначо вивів партнера на ударну позицію, і нападник Челсі з близької відстані оформив свій перший хет-трик у Прем’єр-лізі, довівши рахунок до розгромного — 4:1.

Таким чином, Челсі здобув важливу перемогу в боротьбі за місця у верхній частині таблиці та посунув Ліверпуль із топ-5, тоді як Астон Вілла зазнала болісної домашньої поразки у боротьбі за зону Ліги чемпіонів, проте залишившись у четвірці найкращих.

Астон Вілла — Челсі 1:4

Голи: Луїс, 3 - Жуан Педро, 35, 45+6, 64, Палмер, 55

Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Богард, 46), Конса, Мінгз, Матсен — Луїс (Санчо, 63), Онана — Бейлі (Едвард, 63), Роджерс, Буендія (Барклі, 63) — Воткінс (Абрагам, 72)

Челсі: Йоргенсен — Гюсто (Лавія, 75), Фофана (Кукурелья, 80), Чалоба, Гато — Джеймс, Кайседо — Палмер (Сантос, 85), Фернандес (Адарабіойо, 80), Гарначо — Педро (Делап, 85)

Попередження: Кеш, Роджерс, Воткінс — Педро, Фернандес