Іспанія

У фіналі "біло-блакитні" зіграють проти мадридського Атлетіко.

Реал Сосьєдад у півфінальному матчі-відповіді Кубку Іспанії на своєму полі мінімально обіграв Атлетік з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий наприкінці матчу, коли на 87 хвилині Мікель Оярсабаль реалізував пенальті.

Таким чином Сосьєдад здобув дві мінімальні перемоги у двох поєдинках і пройшов у фінал турніру, де зіграє проти мадридського Атлетіко, який напередодні вибив Барселону.

Реал Сосьєдад — Атлетік 1:0

Гол: Оярсабаль, 87 (пен).

Реал Сосьєдад: Марреро — Гомес, Субельдія, Мартін, Арамбуру — Турр'єнтес (Еррера, 59), Горрочатегі — Барренечеа (Марін, 59), Солер (Оскарссон, 83), Гедеш (Муньйос, 90+3) — Оярсабаль (Сучич, 90+3).

Атлетік: Паділья — Берчіче, Лапорт, Паредес (Аресо, 67), Вівіан — Хаурегісар (Весга, 82), Рего (Галаррета, 56) — Беренгер, Сансет (Наварро, 67), І. Вільямс — Гурусета (Серрано, 82).

Попередження: Еррера, Муньйос — Паредес, Хаурегісар, Гурусета, Аресо, Лапорт.