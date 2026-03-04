Англія

Нестабільність команди загрожує амбіціям у чемпіонаті та єврокубках.

У матчі 29-го туру Англійська Прем'єр-ліга Ліверпуль поступився Вулвергемптону з рахунком 1:2. Переможний м’яч "вовки" забили у компенсований час, що стало черговим болісним ударом для мерсисайдців.

Ця поразка стала дев’ятою для Ліверпуля в сезоні-2025/26. Таким чином, клуб утретє за останні десять кампаній програв щонайменше дев’ять матчів в одному розіграші чемпіонату. Раніше це траплялося у сезонах 2020/21 та 2022/23. Примітно, що вдруге за цей період "червоні" допустили таку кількість поразок у статусі чинного чемпіона.

Liverpool's most defeats in a Premier League campaign across the last 10 seasons:



◎ 9 (2020/21)

◎ 9 (2022/23)

◉ 9 (2025/26)



Two of those seasons they were defending champions. 😳 pic.twitter.com/o1GWc7mK7N — Squawka (@Squawka) March 3, 2026

Крім того, за даними статистичного порталу Opta, це вже п’ята поразка Ліверпуля в поточному сезоні, коли суперник забивав вирішальний гол на 90+ хвилині. Це рекордний показник для однієї кампанії в історії англійського чемпіонату — раніше жодна команда не програвала більше чотирьох матчів через настільки пізні взяття воріт.

До завершення сезону в АПЛ Ліверпулю залишилося провести дев’ять поєдинків. Наразі команда Арне Слота посідає п’яте місце в турнірній таблиці та ризикує вперше за тривалий час залишитися без путівки до Ліги чемпіонів.