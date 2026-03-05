Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 4 березня 2026 року.

Завершилася 1470 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Міністерство транспорту росії підтвердило атаку на Arctic Metagaz — танкер для перевезення зрідженого природного газу під російським прапором. Напад буцімто було скоєно з узбережжя Лівії за допомогою безекіпажних катерів України.

- Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев закликав представників паливного ринку схаменутися через різкий стрибок цін: "Не змушуйте звертатися до Антимонопольного комітету". Тим часом директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн вважає, що маховик зростання цін запустила паніка на тлі бойових дій на Близькому Сході.

- У лікарні помер 31-річний військовослужбовець Національної гвардії України Йосиф Павлинський, який зазнав важких поранень під час теракту у Львові 22 лютого. Лікарі боролися за його життя 11 днів, однак урятувати його не вдалося. У чоловіка залишилися дружина й трирічна донька.

- Військового Володимира Коляду, якого на початку лютого повернули в Україні під час останнього обміну військовополоненими, засудили за дезертирство. У 2022 році він полишив місце служби на Донеччині, а потім з’являвся в російських пропагандистських сюжетах.

- Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери звертаються по допомогу для стабілізації ситуації на тлі бойових дій на Близькому Сході. Україна вже домовляється з ними про відправлення українських експертів на місця.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 106 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують його бойовий потенціал, завдаючи систематичного вогневого ураження. Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет та 52 авіаційних ударів — скинув 122 керовані авіабомби. Крім того, застосував 6031 дрон-камікадзе та здійснив 2551 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 91 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням РСЗВ. Завдав чотири авіаудари із застосуванням 11 КАБ. Загалом на напрямках відбувалося два боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Графське. Штурмових дій зараз не фіксується.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у районах Піщаного, Курилівки та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три атаки окупантів у районах Ставків, Дробишевого та Зарічного.

На Слов’янському напрямку противник п’ять разів намагався просунутися вперед у бік Дронівки, Рай-Олександрівки та Різниківки.

На Краматорському напрямку агресор тричі атакував у районах Оріхово-Василівки, Бондарного та Миколаївки. Одна атака продовжується.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Іллінівка, Русин Яр та Софіївка. Триває одна штурмова дія ворога.

На Покровському напрямку ворог здійснив 15 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Гришине, Удачне, Муравка, Молодецьке та у бік Червоного Лиману. Три спроби окупантів покращити своє становище іще тривають. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 49 окупантів та 14 – поранено; знищено чотири одиниці автомобільного транспорту та одну артсистему, пошкоджено сім укриттів ворога. Знищено або подавлено 91 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти шість разів намагалися покращити своє становище, атакуючи в районі Іванівки, Андріївки–Клевцового, Новогригорівки та у бік Зеленого Гаю, Красногірського та Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку відбулися 14 атак окупантів: у районі Гуляйполя, Добропілля, Залізничного та Мирного. Дві атаки тривають.

На Оріхівському напрямку ворог атак не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог атакував у бік Антонівського моста та острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Провів Ставку. Питання по фронту, по забезпеченню українських активних дій, нашого захисту.

Я дякую кожному українському воїну, який реально забезпечує Україні сильні позиції. Наші позиції на фронті, наше оборонне виробництво, наша здатність зривати російські плани – це наша сила у відносинах із ключовими партнерами, і наша дипломатія – те, що додає партнерам віри в Україну.

Були на Ставці відповідні доручення і міністру оборони, і військовому командуванню".

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!