Англія

Капітан "червоних" розкритикував гру команди після програшу аутсайдеру АПЛ.

Захисник Ліверпуля Віргіл ван Дейк прокоментував невдачу в матчі проти Вулвергемптона (1:2). Головний аутсайдер чемпіонату вирвав перемогу у поєдинку з мерсисайдцями, забивши вирішальний гол на 94-й хвилині.

В інтерв'ю TNT Sports ван Дейк відверто назвав причини провалу:

"Ми самі винні. Ми грали занадто повільно та передбачувано, недбало поводилися з м'ячем, приймали невдалі рішення. Суперник створив не так багато моментів, проте, коли граєш так, подібне завжди може статися. Дуже розчаровуючий підсумок".

Колектив Арне Слота з 48 очками наразі посідає п'яте місце в таблиці. "Вовки" залишаються на останній сходинці, маючи 16 балів, шість із яких команда здобула у двох останніх зустрічах.