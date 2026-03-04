Англія

Швейцарський півзахисник Сандерленда встановив історичне досягнення для своєї країни в англійському чемпіонаті.

Сандерленд обіграв у 29-му турі англійської першості Лідс, здобувши гостьову перемогу з рахунком 1:0. Цей матч став ювілейним, 250-м, для Граніта Джаки в англійській Прем'єр-лізі.

Більшу частину цих поєдинків футболіст провів за лондонський Арсенал, кольори якого захищав з 2016 по 2023 рік. Джака став першим гравцем зі Швейцарії, який досяг такого високого показника за кількістю зіграних матчів у вищому дивізіоні англійського футболу.

Наразі досвідчений хавбек допомагає "чорним котам" закріпитися в турнірній таблиці АПЛ.