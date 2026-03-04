Іспанський півзахисник може змінити клубну прописку вже під час літнього трансферного вікна.
Родрі, Getty Images
04 березня 2026, 14:21
Півзахисник Родрі близький до того, щоб залишити Манчестер Сіті найближчим літом. За даними журналіста Рамона Альвареса, "містяни" готові розглянути продаж іспанця за 50 мільйонів євро, оскільки термін його контракту закінчується у 2027 році.
Головним претендентом на хавбека є Реал. Проте перед ухваленням остаточного рішення мадридський клуб має намір ретельно оцінити фізичну форму гравця напередодні чемпіонату світу.
Родрі приєднався до Манчестер Сіті у 2019 році, перейшовши з Атлетіко за 70 мільйонів євро. У поточному сезоні півзахисник взяв участь у 23 матчах у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем. Портал Transfermarkt наразі оцінює ринкову вартість футболіста у 75 мільйонів євро.
