Англія

Іспанський півзахисник може змінити клубну прописку вже під час літнього трансферного вікна.

Півзахисник Родрі близький до того, щоб залишити Манчестер Сіті найближчим літом. За даними журналіста Рамона Альвареса, "містяни" готові розглянути продаж іспанця за 50 мільйонів євро, оскільки термін його контракту закінчується у 2027 році.

Головним претендентом на хавбека є Реал. Проте перед ухваленням остаточного рішення мадридський клуб має намір ретельно оцінити фізичну форму гравця напередодні чемпіонату світу.

Родрі приєднався до Манчестер Сіті у 2019 році, перейшовши з Атлетіко за 70 мільйонів євро. У поточному сезоні півзахисник взяв участь у 23 матчах у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем. Портал Transfermarkt наразі оцінює ринкову вартість футболіста у 75 мільйонів євро.

