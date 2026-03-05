Англія

Героєм матчу став Вільям Осула, який попри все дотягнув м'яч до переможного взяття воріт на 90-й хвилині.

Ньюкасл Юнайтед у неймовірному за напругою поєдинку здолав Манчестер Юнайтед з рахунком 2:1 у рамках 29-го туру англійської Прем’єр-ліги. Команда Едді Гау майже весь другий тайм грала в меншості, але зуміла вирвати перемогу та завдати Майклу Карріку першої поразки на чолі манкуніанців.

Господарі розпочали агресивніше й створили кілька нагод ще до перерви. Втім, на 45+1 хвилині ситуація для них різко ускладнилася — Джейкоб Ремзі отримав другу жовту картку за симуляцію та залишив Ньюкасл удесятьох. Попри це, вже в компенсований час сороки заробили пенальті: Бруну Фернандеш сфолив на Ентоні Гордоні, а сам постраждалий впевнено реалізував вирок — 1:0 на 45+4.

Радість трибуни Сент-Джеймс Парк тривала недовго. На 45+9 хвилині Манчестер Юнайтед відігрався: після подачі Фернандеша зі штрафного Каземіро виграв повітря й точним ударом головою зрівняв рахунок — 1:1.

У другому таймі гості намагалися скористатися чисельною перевагою, створили низку моментів, але Аарон Рамсдейл неодноразово рятував свою команду. Манкуніанці тиснули до останнього, однак вирішальне слово залишилося за господарями.

На 90-й хвилині Кіран Тріпп’єр запустив довгу передачу правим флангом на Вільяма Осулу. Данський форвард, який з’явився з лави запасних, здійснив сольний прохід, обіграв Тайрелла Маласію та Гаррі Магвайра й фантастичним ударом лівою ногою закрутив м’яч у дальній кут — 2:1. Сент-Джеймс Парк вибухнув, а Манчестер Юнайтед уже не зумів відповісти.

Таким чином, Ньюкасл Юнайтед здобув надважливу перемогу, перервавши серію невдач удома в АПЛ з трьох матчів, тоді як Манчестер Юнайтед уперше програв під керівництвом Майкла Карріка (серія продовжувалася протягом 7 перемог та 1 нічиєї).

Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Юнайтед 2:1

Голи: Гордон, 45+4 (пен), Осула, 90 - Каземіро, 45+9

Ньюкасл Юнайтед: Рамсдейл — Тріпп'єр, Тіав, Берн, Голл — Ремзі, Тоналі (Ботман, 90+7), Жоелінтон — Еланга (Мерфі, 84), Гордон (Осула, 85), Барнс (Віллок, 46)

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Мазрауї (Маласія, 85), Йоро, Магвайр, Шоу (Дало, 61) — Каземіро (Угарте, 61), Мейну (Діалло, 76) — Мбемо (Зіркзе, 77), Фернандеш, Кунья — Шешко

Попередження: Ремзі, Жоелінтон, Тріпп'єр — Мбемо, Шоу, Мазрауї

Вилучення: Ремзі, 45+1