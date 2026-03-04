Англія

Тренер констатує проблеми з реалізацією та обороною, що повторюються в цьому сезоні.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився думками після невдалого виїзного матчу 29-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Вулвергемптона (1:2), який завершився переможним голом господарів у компенсований час.

"Поганий результат. Перший тайм був далеким від нашого рівня, після перерви додали в інтенсивності. Ми були все ближче до того, щоб забити, але пропустили після рикошету – фактично без явного моменту. Розчарування посилюється тим, що нам доводиться докладати великих зусиль, щоб відзначитися", – зазначив Слот.

Тренер підкреслив, що команда створює моменти, проте проблема реалізації залишається ключовою:



"У першому таймі нам не вистачало гостроти в завершальній стадії. Після перерви діяли активніше, але цього виявилося недостатньо", – додав він.

Слот визнає, що втрата очок проти команд, які перебувають нижче у таблиці, повторюється, і відзначає прогрес суперників:



"Як би це підсумувати? Та сама стара історія. Ми очікували більшого від нас, але це чергова невдача".

Зараз мерсисайдці посідають 5-е місце в турнірній таблиці, а до завершення чемпіонату залишилося вісім турів.