Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 4 березня 2026 року.

Манчестер Сіті у матчі 29 туру англійської Прем'єр-ліги зіграв унічию проти Ноттінгем Форест на власному полі (2:2).

Команда Хосепа Гвардіоли переважала власних суперників у першому таймі, тож закономірно відкрила рахунок.

Однак поперерві "лісники" зуміли відігратись доволі швидко, але й "містяни" вдруге забити також зуміли цілком швидко.

Проте перемогу Манчестер Сіті таки впустив через красивий удар Андерсона, а також кілька порятунків власних воріт від Селса та захисників на останніх хвилинах.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Ноттінгем Форест у рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Манчестер Сіті — Ноттінгем Форест 2:2

Голи: Семеньйо, 31, Родрі , 62— Гіббс-Вайт, 56, Андерсон, 77

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Діаш, Геї, Аїт-Нурі (Хусанов, 78) — Родрі — Шеркі (Савіо, 82), Сілва, Фоден (Доку, 78) — Семеньйо, Голанд.

Ноттінгем Форест: Селс — Да Кунья, Міленкович, Мурільйо — Айна, Сангаре, Андерсон, Вільямс (Морато, 89) — Домінгес (Гадсон-Одої, 64), Гіббс-Вайт (Єйтс, 90) — Жезус (Авонії, 79).

Попередження: Сангаре, Мурільйо, Міленкович, Селс