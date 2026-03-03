Завершилася 1468 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Зеленський заявив, що росія готує нову хвилю масованих атак. Очікується, що війська рф битимуть по інфраструктурі, логістиці та по водопостачанню 

🔸 На Дніпропетровщині російський дрон вдарив по одному з вагонів приміського поїзда, який перебував у русі. Одна людина загинула, ще 10 постраждали

🔸 Збиті над Кувейтом винищувачі F-15E Strike Eagles, що мали підтримувати операцію "Епічна лють" щодо Ірану, було уражено "дружнім вогнем" кувейтської протиповітряної оборони 

🔸 Макрон заявив, що Франція збільшить свою кількість ядерних боєголовок і не розголошуватиме дані про ядерний арсенал 

🔸 Зеленський запропонував відправити найкращих експертів зі збивання іранських безпілотників на Близький Схід, якщо лідери цих країн переконають росію на місячне перемир’я в Україні 

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 136 бойових зіткнень.
 
Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують його бойовий потенціал, завдаючи систематичного вогневого ураження.
 
Противник завдав 56 авіаційних ударів, скинув 163 керовані авіабомби, застосував 5605 дронів-камікадзе та здійснив 2691 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.
 
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав двох авіаударів, скинув три авіабомби, здійснив 105 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням РСЗВ.
 
На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанських Хуторів.
 
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
 
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали сім атак окупантів в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман та в районі Середнього.
 
На Слов’янському напрямку противник 11 разів намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Платонівка, Закітне, Різниківка та в бік Озерного.
 
На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.
 
На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні десять разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Софіївка та у бік Іллінівки.
 
На Покровському напрямку ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новопавлівка і Шевченко. Два боєзіткнення ще тривають.
 
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 27 окупантів та 18 – поранено. Знищено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільного транспорту, дві одиниці спеціальної техніки, склад ПММ, пошкоджено чотири артилерійські системи, сім одиниць автомобільного транспорту, три одиниці спеціальної техніки та 62 укриття ворога. Знищено або подавлено 156 БпЛА різних типів.
 
На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів наступав в районах населених пунктів Тернове і Злагода. Іванівка та Гаврилівка зазнали авіаударів противника.
 
На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак у районах Гуляйполя, Зеленого та у бік Цвіткового, Залізничного, Варварівки, Святопетрівки, Гуляйпільського, Староукраїнки. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Барвінівка, Воздвижівка, Чарівне, Долинка, Любицьке. Чотири боєзіткнення тривають.
 
На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення з ворогом неподалік Плавнів.
 
На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано, проте противник завдав авіаудару по населеному пункту Козацьке.
 
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Обговорили з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом ситуацію в Україні та контакти з іншими лідерами. Я розповів про ситуацію на фронті та наші потреби в ракетах для ППО. Маємо інформацію від розвідки про можливі російські удари, і саме тому зараз важливо зробити максимум для захисту.  Обговорили також переговорний трек для досягнення миру та як він може рухатися далі у зв’язку з подіями на Близькому Сході.

Фрідріх поінформував про свій візит до Китаю та зустрічі, які там відбулися. У руках Китаю багато інструментів, які можуть суттєво вплинути на росію та її бажання закінчувати війну. Також ми синхронізувалися перед зустріччю пана канцлера з Президентом Трампом у Вашингтоні. Я вдячний Фрідріху, його команді та Німеччині за постійну підтримку в захисті життів.

Готуємо РНБО для затвердження стратегії на наступну зиму: повинні бути затверджені оновлені плани захисту й відновлення енергетичних обʼєктів та критичної інфраструктури в містах і громадах – комплексні плани стійкості міст та регіонів.  Обговорили з Премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко й секретарем РНБО України Рустемом Умєровим ключові пріоритети, зміст уже підготовлених драфтів документів, напрацювання конкретних регіонів. 

Українці бачили та відчували, які міста й громади все ж таки підготувались до наявних загроз, а які не використали ефективно час перед зимою минулого року. Цього року для кожного регіону буде затверджений на рівні РНБО конкретний перелік необхідних дій, і при цьому ми збережемо й поширимо ефективні рішення тих міст та громад, які цієї зими продемонстрували найбільші результати в захисті енергосистеми та в підтримці людей. Визначимо також і конкретні завдання для системи ППО України та відповідної роботи з партнерами. Україна стане сильнішою. 

Взяв участь в іфтарі. Для мене це велика честь. Вже тринадцятий Рамадан українська мусульманська спільнота та кримськотатарський народ зустрічають у важких умовах – в умовах російської агресії, російських ударів. Дуже хочемо, щоб наступного року Рамадан був вже в мирі. І цього ж ми бажаємо всім народам, які зараз у небезпеці – у війні. 

Ми бачимо, що відбувається на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Сподіваємось, що режим в Ірані не виграє, бо це антилюдський режим, і він поширює війну фактично на весь свій регіон. Важливо, щоб люди і країни змогли захиститись і щоб війна там не затягувалась. 

Я дякую кожній державі, яка реально допомагає захисту життя – і нашому захисту тут, в Україні, і життя інших народів. Памʼятаємо: ми всі протистоїмо одному злу – тим, хто руйнує життя, тим, хто зневажає людей. Недаремно Москва і режим в Ірані були такими близькими. Їх обʼєднує те, що людей не поважають. 

І ми всі у Європі, у світі маємо бути результативними в захисті від саме таких режимів – ми повинні бути результативними, щоб життя вигравало. Хай так і буде. Дякую всім вам. Точно не забудемо про наших людей в окупації і в полоні. І робимо все, щоб нормальні людські цінності перемогли російське зло.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!