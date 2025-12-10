Ліга чемпіонів

Наставник "нерадзуррі" поділився своїми думками після гри з Ліверпулем.

Головний тренер Інтера Крістіан Ківу прокоментував поразку своєї команди у матчі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (0:1).

"Нічия була б справедливим результатом, враховуючи те, як розвивалася гра. У першому таймі нам не вистачало енергії, і ми мали труднощі з їхньою інтенсивністю, але потім ми знайшли правильний ключ, щоб створити їм проблеми. Це сталося після того, як ми були змушені зробити дві заміни, що означало, що в другому таймі ми не могли зробити більше замін, і нам не вистачало енергії.

Цей пенальті стався в кінці гри, це вже другий за останні два матчі Ліги чемпіонів, і ми знову залишилися з порожніми руками. Однак ми наполегливо боролися, намагалися викластися на повну, знайшли, як зламати їхній пресинг, і йшли до самого кінця.

Нам слід було бути чіткішими у деяких наших рішеннях в останній третині, але зрештою на нас вплинули ці дві вимушені заміни. Я рідко коментую рішення суддів. Я говорю про освіту та те, чого ми повинні навчати людей, особливо в Лізі чемпіонів. Арбітр мав чудову позицію, щоб побачити весь інцидент, і він вирішив, що це не вимагає пенальті. Коли ВАР втручається, він має розуміти динаміку гри.

Ми повинні приймати рішення та навчитися боротися з несправедливістю, бути більш обережними з такими речами та намагатися зосередитися на добрих справах, які ми можемо зробити", — наводить слова Ківу Football-Italia.

