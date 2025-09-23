Англія

"Сороки" відмовилися від будь-яких перемовин.

Манчестер Сіті влітку 2025 року намагався підсилити склад одразу двома ключовими гравцями Ньюкасла – крайнім захисником Тіно Лівраменто та центральним півзахисником Бруно Гімараесом. Про це повідомляє The Athletic.

Команда Пепа Гвардіоли розглядала 22-річного Лівраменто як кандидата на позицію правого фулбека. Молодий англієць стабільно виходить у стартовому складі Ньюкасла під керівництвом Едді Гау, тож інтерес з боку Сіті не став несподіванкою. Однак керівництво клубу з Сент-Джеймс Парк одразу заявило, що Тіно не продається.

У ході дискусій також піднімалося питання про можливість трансферу Бруно Гімараеса. 27-річний бразилець із моменту переходу з Ліона у 2022 році став ключовою фігурою "сорок", виграв Кубок ліги в березні 2025-го та отримав капітанську пов’язку. Проте й у цьому випадку клуб категорично відмовився розглядати пропозиції.

За інформацією джерела, переговори щодо Гімараеса не набули офіційної форм. В результаті Манчестер Сіті зосередився на придбанні Тіджані Рейндерса з Мілана. Альтернативою для Лівраменто став Раян Аїт-Нурі з Вулвергемптона.