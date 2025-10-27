Англія

Ноттінгем Форест високо оцінює 22-річного англійця.

Манчестер Юнайтед та Ньюкасл уважно стежать за ситуацією навколо центрального півзахисника Ноттінгем Форест Елліота Андерсона.

Як повідомив журналіст Sky Sport Deutschland Флоріан Плеттенберг, обидва клуби вже повідомили про свій інтерес до 22-річного англійського гравця.

У Форест усвідомлюють факт зацікавленості інших команд, але не мають наміру легко відпускати талановитого хавбека.

За інформацією джерела, клуб оцінив Андерсона, в контракті якого немає фіксованої клаусули, у понад 100-120 мільйонів фунтів стерлінгів.

У поточному сезоні Елліот Андерсон провів 12 матчів, віддав 1 асист і заробив 2 попередження.