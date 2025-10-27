Англія

Клуб може розпрощатися з бразильським півзахисником через високу зарплату та вік гравця.

Керівництво Манчестер Юнайтед, за інформацією Football Insider, не збирається активувати опцію продовження контракту з бразильським опорним півзахисником Каземіро, який спливає наприкінці поточного сезону.

У клубі прагнуть скоротити загальний фонд заробітної плати, тому подальша співпраця з досвідченим бразильцем виглядає малоймовірною.

Хоча угода передбачає можливість продовження ще на один рік, у МЮ вважають це економічно недоцільним з огляду на вік і високу зарплату футболіста.

Якщо Каземіро захоче залишитися на Олд Траффорд, йому доведеться погодитися на суттєве зменшення зарплати, що дало б клубу змогу знизити фінансовий тиск на бюджет.

