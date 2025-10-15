Англія

Півзахиснику доведеться погодитись на суттєве зменшення окладу, аби залишитися в клубі.

Манчестер Юнайтед розглядає можливість продовження співпраці з бразильським півзахисником Каземіро після завершення поточного сезону. Як повідомляє Mail Sport, клуб готовий залишити 33-річного хавбека, але лише за умови суттєвого зменшення його заробітної плати.

Наразі Каземіро отримує близько 375 000 фунтів на тиждень, що робить його одним із найбільш високооплачуваних гравців "червоних дияволів". У чинному контракті гравця передбачена опція автоматичного продовження ще на один рік — до літа 2027 року. Однак, за інформацією ESPN, керівництво клубу навряд чи захоче активувати цю опцію в умовах фінансової перебудови складу.

Якщо Каземіро не погодиться на зниження зарплати, МЮ готовий відпустити його в статусі вільного агента вже наступного літа. Водночас головний тренер команди Рубен Аморім може наполягати на збереженні досвідченого гравця — особливо з огляду на невпевнену форму Мануеля Угарте та невизначеність щодо майбутнього молодого таланту Коббі Мейну.

У нинішньому сезоні Каземіро провів лише шість матчів і забив один гол.