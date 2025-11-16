Іспанія

Півзахисник Манчестер Юнайтед високо оцінив роботу наставника збірної Бразилії.

Хавбек МЮ Каземіро поділився думками про вплив Карло Анчелотті на розвиток Вінісіуса Жуніора та Едера Мілітао під час їхньої спільної роботи в мадридському Реалі.

"Я завжди дуже добре з ним ладнав. Коли він вдруге прийшов у Реал, він перетворив Віні, чи не так? У людей були сумніви щодо Віні, але саме він трансформував Віні та Мілітао.

Він завжди чудово ладив із бразильцями. Складно знайти людину, яка б з ним не ладнала. Як кажуть у футбольному світі, він любить пожартувати, аби створити веселу атмосферу. Але коли приходить час вимагати, він вимагає твердо", — сказав бразилець.

