Півзахисник Манчестер Юнайтед високо оцінив роботу наставника збірної Бразилії.
Вінісіус Жуніор, Getty Images
16 листопада 2025, 17:38
Хавбек МЮ Каземіро поділився думками про вплив Карло Анчелотті на розвиток Вінісіуса Жуніора та Едера Мілітао під час їхньої спільної роботи в мадридському Реалі.
"Я завжди дуже добре з ним ладнав. Коли він вдруге прийшов у Реал, він перетворив Віні, чи не так? У людей були сумніви щодо Віні, але саме він трансформував Віні та Мілітао.
Він завжди чудово ладив із бразильцями. Складно знайти людину, яка б з ним не ладнала. Як кажуть у футбольному світі, він любить пожартувати, аби створити веселу атмосферу. Але коли приходить час вимагати, він вимагає твердо", — сказав бразилець.
