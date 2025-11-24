Англія

Клуб із Мерсісайду вже провів конкретні переговори та готовий активувати клаусулу у 70 млн євро.

Ліверпуль серйозно розглядає можливість підписання провідного вінгера Борнмута Антуана Семеньйо під час зимового трансферного вікна. Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

За даними джерела, чинний чемпіон Англії уже провів конкретні переговори щодо 25-річного гравця та добре поінформований про його клаусулу, яка становить приблизно 70 млн євро.

Попри участь футболіста у Кубку африканських націй, Ліверпуль зацікавлений у його трансфері та не вважає це перепоною.

На Семеньйо також претендують інші провідні англійські клуби, тож конкуренція за гравця буде значною. Водночас Баварія, за інформацією Плеттенберга, наразі не бере участі у боротьбі за вінгера.

Антуан Семеньйо має контракт із Борнмутом до 2030 року. У поточному сезоні АПЛ він провів за "вишень" 11 матчів, забив 6 голів та віддав 3 асисти.