Алі Барат — про те, як вирішилося питання щодо майбутнього його клієнта.

Агент талановитого атакуючого півзахисника Хаві Сімонса Алі Барат розповів, що хавбек збірної Нідерландів міг опинитися у Челсі цього літа, проте у підсумку опинився в іншому лондонському клубі — Тоттенгемі.

За представника 22-річного нідерландця, переговори з "пенсіонерами" ускладнили їхні певні фінансові обмеження, що зробило просування трансферу неможливим.

"У Челсі завжди були відверті з нами, але мали певні обмеження, які ускладнювали обговорення. Коли почалися переговори з Тоттенгемом, стало ясно, що це той проєкт, який ідеально підходить Хаві", — цитує слова Барата Metro.

Сімонс вже встиг дебютувати у складі "шпор" і справив позитивне враження у перших матчах за нову команду. У трьох поєдинках за Тоттенгем він провів 177 хвилин, за які відзначився одним асистом.