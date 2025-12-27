Туреччина

Українець може переїхати до Туреччини.

Лідер чемпіонату Туреччини Галатасарай виявляє інтере до лівого захисника Евертона та збірної України Віталія Миколенка. Про це повідомляє Fotospor.

За інформацією джерела, керівництво стамбульського гранда розглядає підписання українця, як пріоритетне.

Зазначається, що головному тренеру Галатасараю подобається універсальність гравця, який може зіграти на позиції лівого та лівого центрального захисника.

Чинна трудова угода футболіста з «ірисками» спливає 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Цього сезону Віталій Миколенко відіграв за Евертон 16 матчів.