Фанатична робота іспанського фахівця.
Карлос Вісенс, Getty images
29 грудня 2025, 19:33
Головний тренер португальської Браги Карлос Вісенс згадав часи, коли він працював у тренерському штабі Пепа Гвардіоли в Манчестер Сіті. Його слова наводить The Athletic.
«Розслабитись було неможливо. Він вимагав, щоб ти розумів усі деталі.
Ще кілька місяців після фіналу Ліги чемпіонів (перемога Ман Сіті над Інтером 1:0 — прим.) він думав про те, як ми могли б краще атакувати в тій грі та ефективніше долати пресинг Інтера.
Те саме відбувалося у розмовах у літаку, за їжею або під час перегляду чергової гри по телевізору», – сказав Вісенс.
Після 16 зіграних матчів в чемпіонаті Португалії Брага посідає пʼяте місце в турнірній таблиці.