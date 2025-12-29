Англія

Фанатична робота іспанського фахівця.

Головний тренер португальської Браги Карлос Вісенс згадав часи, коли він працював у тренерському штабі Пепа Гвардіоли в Манчестер Сіті. Його слова наводить The Athletic.

«Розслабитись було неможливо. Він вимагав, щоб ти розумів усі деталі.

Ще кілька місяців після фіналу Ліги чемпіонів (перемога Ман Сіті над Інтером 1:0 — прим.) він думав про те, як ми могли б краще атакувати в тій грі та ефективніше долати пресинг Інтера.

Те саме відбувалося у розмовах у літаку, за їжею або під час перегляду чергової гри по телевізору», – сказав Вісенс.

Після 16 зіграних матчів в чемпіонаті Португалії Брага посідає пʼяте місце в турнірній таблиці.