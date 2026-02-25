Ліга чемпіонів

Форвард Буде/Глімт прокоментував перемогу над Інтером.

Норвезький Буде/Глімт напередодні вдруге обіграв міланський Інтер у попередньому раунді Ліги чемпіонів УЄФА.

Інтер — Буде/Глімт 1:2 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "жовто-чорних" Єнс Петтер Гауге прокоментував виступ власної команди.

"Це були два неймовірні матчі для нас. Ми знали, що буде важко протистояти такій фантастичній команді, як Інтер. Але зараз я дуже щасливий.

Ми віримо в цей проект, і ми доводимо це також і в Лізі чемпіонів. Ми — команда, яка складається з чималої кількості місцевих гравців, тож ця пригода робить нас ще більш гордими. Ми наполегливо працюємо один за одного.

Сьогоднішній вечір був фантастичним. Ми насолоджуємось моментом і сподіваємось досягти ще більшого успіху", — заявив норвезький виконавець.

Наступного суперника норвезького Буде/Глімт визначить жеребкування з пари лісабонського Спортінга та англійського Манчестер Сіті.