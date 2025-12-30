Англія

Нідерландський півзахисник вважає, що мерсисайдцям бракує контролю над м'ячем для зменшення хаосу в грі.

Півзахисник Ліверпуля Раян Гравенберх розповів, за рахунок чого команда Арне Слота може покращити свої результати. На думку футболіста, "червоним" слід діяти розважливіше при володінні м'ячем, щоб зробити малюнок гри менш хаотичним.

Топ-події 2025 року: від історичного тріумфу ПСЖ до черкаської сенсації

"Ми проводимо багато матчів, втома неминуче накопичується. Проте, я вважаю, що в таких умовах потрібно намагатися більше контролювати м'яч, а не прагнути щоразу грати вперед. Наші справи йшли б краще, якби ми просто довше розігрували м'яч, змушуючи суперників бігати та виснажуватися.

Важливо вміти знаходити правильний момент для загострення. Поки нам це не вдається, але, на мій погляд, саме над цим ми маємо працювати", — вважає Гравенберх.

Наразі Ліверпуль посідає четверте місце в таблиці Прем'єр-ліги після 18 турів. Свій наступний поєдинок мерсисайдці проведуть 1 січня, коли прийматимуть у рідних стінах Лідс.