Англія

Челсі оголосив про відставку італійського фахівця після серії невдалих результатів.

Лондонський Челсі офіційно звільнив головного тренера Енцо Мареску, який очолював команду з літа 2024 року. За інформацією Opta, це перший випадок в історії Прем’єр-ліги, коли тренер залишає свій клуб у перший день року.

На момент відставки "сині" займають п’яте місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 30 очок у 19 матчах.

Команда виграла лише два з останніх дев’яти поєдинків у всіх турнірах, що стало однією з головних причин кадрових змін.

Раніше стало відомо, що головний тренер Страсбура Ліам Росеньйор є основним кандидатом на посаду керманича лондонського Челсі.