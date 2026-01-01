Італія

"Россонері" хочуть зберегти основного голкіпера та готові суттєво підвищити йому зарплату, попри інтерес грандів Європи.

Керівництво Мілана активізувало роботу над продовженням контракту з основним воротарем команди Майком Меньяном, на якого серйозно претендують Ювентус, Челсі та Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє Calciomercato.

Чинна угода французького голкіпера діє до літа 2026 року, однак у клубі не хочуть доводити ситуацію до останнього сезону контракту. Після періоду напружених стосунків між сторонами діалог було відновлено, а керівництво «россонері» налаштоване зберегти одного з ключових гравців команди.

Спортивний директор Мілана Іглі Таре активізував контакти з агентами Меньяна, і сторони вже домовилися про важливу зустріч, яка має відбутися після матчу проти Кальярі 2 січня.

Клуб готовий запропонувати 30-річному воротарю суттєве підвищення зарплати — фіксовану суму в розмірі 5,5 мільйона євро на рік, що майже вдвічі більше за його нинішній оклад. Також контракт передбачатиме бонуси до 1 мільйона євро за командні досягнення, зокрема перемогу в Серії А або вихід до Ліги чемпіонів.

У Мілані вважають таку пропозицію повністю відповідною статусу Меньяна, хоча для самого голкіпера фінансовий аспект не є вирішальним. Попри інтерес з боку топклубів Європи, жодна зі сторін поки не досягла домовленості з французом щодо можливого безкоштовного переходу в майбутньому.

У поточному сезоні Майк Меньян провів за Мілан 19 матчів у всіх турнірах, пропустив 16 м’ячів, одного разу отримав жовту картку та вісім разів зберіг ворота "сухими".