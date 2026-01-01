Англія

Форвард лондонського клубу перебуває у сфері інтересів манкуніанців, хоча активних перемовин поки немає.

Манчестер Юнайтед уважно стежить за ситуацією навколо нападника Крістал Пелес Жана-Філіппа Матета та може розглянути можливість його підписання, якщо футболіст стане доступним на трансферному ринку. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" наразі не перебувають у пошуку нового центрфорварда, однак кандидатура французького нападника перебуває у списку потенційних варіантів на випадок, якщо ситуація зміниться.

Влітку Крістал Пелес уже отримував серйозні пропозиції щодо Матета — клуби, які виступають у Лізі чемпіонів, були готові викласти близько 50 мільйонів фунтів. Проте лондонці відмовилися продавати одного з ключових гравців атаки.

