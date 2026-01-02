Англія

Півзахисник Арсенала продовжує відновлення після ушкодження коліна, отриманого у грі з Брайтоном.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував фізичний стан одного з лідерів команди Деклана Райса, який нещодавно зазнав травми коліна.

За словами наставника лондонців, футболіст уже пройшов додаткове медичне обстеження, однак його участь у найближчих матчах поки залишається під питанням. Артета зазначив, що у випадку з Райсом ушкодження дало про себе знати не одразу, а вже після завершення гри.

Тренер також підтвердив, що через проблеми зі здоров’ям команда тимчасово не може розраховувати й на Крістіана Москеру та Ріккардо Калафіорі.

У поточному сезоні Деклан Райс провів за Арсенал 25 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома голами та шістьма результативними передачами. Найближчий поєдинок "каноніри" проведуть проти Борнмута, старт зустрічі заплановано на 19:30 за київським часом.