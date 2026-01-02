Англія

Ексзахисник Ліверпуля розкритикував рішення Мікеля Артети щодо вибору основного нападника та пояснив, чому швед не переконує на топрівні.

Колишній футболіст Ліверпуля та нинішній експерт Джеймі Каррагер поділився своєю думкою щодо атакувальної лінії Арсеналу після перемоги над Астон Віллою (4:1) у 19-му турі АПЛ.

У тій зустрічі Віктор Йокерес вийшов у стартовому складі, але не відзначився результативними діями та був замінений на 77-й хвилині. Габріель Жезус, який з’явився на полі замість нього, забив уже за хвилину.

"Єдина проблема Арсенала в цьому матчі полягає в тому, що Йокерес не повинен виходити у старті, коли в команди є такі гравці. Через кілька матчів, коли Жезус набере оптимальну форму та швидкість, саме він має грати з перших хвилин. Він кращий за Йокереса — це факт.

Раніше були сумніви, чи достатньо Жезус хороший, щоб допомогти Арсеналу виграти титул. Але зараз він виглядає сильнішим, ніж той нападник, якого підписали з думкою, що саме він приведе команду до чемпіонства. Хаверц або Жезус у центрі нападу — кращий варіант, ніж Йокерес. Йому бракує витонченості та класу, особливо з огляду на те, що такі гравці сидять на лаві запасних, — заявив Каррагер в ефірі Sky Sports.

Нагадаємо, Ман Сіті та Сандерленд голів не забивали, Тоттенгем та Брентфорд з Ярмолюком розійшлись миром.