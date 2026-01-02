Ексзахисник Ліверпуля розкритикував рішення Мікеля Артети щодо вибору основного нападника та пояснив, чому швед не переконує на топрівні.
Джеймі Каррагер, Getty Images
02 січня 2026, 10:53
Колишній футболіст Ліверпуля та нинішній експерт Джеймі Каррагер поділився своєю думкою щодо атакувальної лінії Арсеналу після перемоги над Астон Віллою (4:1) у 19-му турі АПЛ.
У тій зустрічі Віктор Йокерес вийшов у стартовому складі, але не відзначився результативними діями та був замінений на 77-й хвилині. Габріель Жезус, який з’явився на полі замість нього, забив уже за хвилину.
"Єдина проблема Арсенала в цьому матчі полягає в тому, що Йокерес не повинен виходити у старті, коли в команди є такі гравці. Через кілька матчів, коли Жезус набере оптимальну форму та швидкість, саме він має грати з перших хвилин. Він кращий за Йокереса — це факт.
Раніше були сумніви, чи достатньо Жезус хороший, щоб допомогти Арсеналу виграти титул. Але зараз він виглядає сильнішим, ніж той нападник, якого підписали з думкою, що саме він приведе команду до чемпіонства. Хаверц або Жезус у центрі нападу — кращий варіант, ніж Йокерес. Йому бракує витонченості та класу, особливо з огляду на те, що такі гравці сидять на лаві запасних, — заявив Каррагер в ефірі Sky Sports.
