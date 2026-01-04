Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 3 січня 2026 року.

Лондонський Арсенал у гостьовому матчі 20 туру англійської Прем'єр-ліги обіграв Борнмут (3:2).

Помилка захисника Габріела на початку гри змусила команду Мікеля Артети трохи понервувати, але згодом бразилець виправився за рахунок власного забитого м’яча.

А вже після перерви "каноніри" зусиллями Райса відзначились ще двома м’ячами, однак не оминули напруженого завершення гри через черговий гол від "вишень".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Борнмут — Арсенал у рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Борнмут — Арсенал 2:3

Голи: Еванілсон, 10, Крупі, 77 — Габріел, 16, Райс, 54, 71

Борнмут: Петрович — Хіменес, Гілл, Сенесі, Трюффер — Скотт (Крупі, 74), Таверньєр — Семеньйо, Клюйверт (Кук, 74), Брукс (Адлі, 67) — Еванілсон (Унал, 74).

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Інкап’є — Едегор (Меріно, 80), Субіменді, Райс — Мадуеке (Сака, 67), Йокерес (Жезус, 66), Мартінеллі (Троссар, 67).

Попередження: Семеньйо, Крупі, Адлі — Субіменді