Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 3 січня 2026 року.
Борнмут — Арсенал, Getty Images
04 січня 2026, 08:00
Лондонський Арсенал у гостьовому матчі 20 туру англійської Прем'єр-ліги обіграв Борнмут (3:2).
Помилка захисника Габріела на початку гри змусила команду Мікеля Артети трохи понервувати, але згодом бразилець виправився за рахунок власного забитого м’яча.
А вже після перерви "каноніри" зусиллями Райса відзначились ще двома м’ячами, однак не оминули напруженого завершення гри через черговий гол від "вишень".
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Борнмут — Арсенал у рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:
Борнмут — Арсенал 2:3
Голи: Еванілсон, 10, Крупі, 77 — Габріел, 16, Райс, 54, 71
Борнмут: Петрович — Хіменес, Гілл, Сенесі, Трюффер — Скотт (Крупі, 74), Таверньєр — Семеньйо, Клюйверт (Кук, 74), Брукс (Адлі, 67) — Еванілсон (Унал, 74).
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Інкап’є — Едегор (Меріно, 80), Субіменді, Райс — Мадуеке (Сака, 67), Йокерес (Жезус, 66), Мартінеллі (Троссар, 67).
Попередження: Семеньйо, Крупі, Адлі — Субіменді