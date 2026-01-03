Команда Андоні Іраоли скористалась помилками суперників у захисті двічі, але й сама була небезгрішною.
03 січня 2026, 21:33
Борнмут — Арсенал 2:3
Голи: Еванілсон, 10, Крупі, 77 — Габріел, 16, Райс, 54, 71
Борнмут: Петрович — Хіменес, Гілл, Сенесі, Трюффер — Скотт (Крупі, 74), Таверньєр — Семеньйо, Клюйверт (Кук, 74), Брукс (Адлі, 67) — Еванілсон (Унал, 74).
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Інкап’є — Едегор (Меріно, 80), Субіменді, Райс — Мадуеке (Сака, 67), Йокерес (Жезус, 66), Мартінеллі (Троссар, 67).
Попередження: Семеньйо, Крупі, Адлі — Субіменді