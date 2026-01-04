Англія

Команди заробили по одному очку в матчі 20-го туру АПЛ.

У неділю, 4 січня, проходять матчі 20-го туру англійської Прем’єр-ліги. Відкрив ігровий день поєдинок між Лідсом та Манчестер Юнайтед.

Гості володіли перевагою на полі, проте не змогли здобути три очка. Лідс відкрив рахунок на 62-й хвилині завдяки голу Ааронсона, але вже через три хвилини Кунья відновив паритет і встановив фінальний рахунок 1:1.

МЮ набрав 31 очко і піднявся на п'яте місце, Лідс з 22 балами 16-й.

Лідс Юнайтед — Манчестер Юнайтед 1:1

Голи: Ааронсон, 62 - Кунья, 65

Лідс Юнайтед: Перрі — Борно (Танака, 80), Бійол, Стрейк — Джастін, Ааронсон (Піру, 87), Груєв (Ньйонто, 80), Штах, Гудмундссон — Калверт-Льюїн, Окафор (Нмеча, 75)

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Йоро (Зіркзе, 64), Гевен, Мартінес — Дало, Каземіро, Угарте, Шоу — Доргу, Кунья — Шешко

Попередження: Доргу