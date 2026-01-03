Англія

Брайтон розраховує на вигідніший продаж півзахисника в літнє міжсезоння.

Манчестер Юнайтед розпочав пошук підсилення складу та вивчив можливість зимового трансферу півзахисника Брайтона Карлоса Балеба. Про це повідомляє Sky Sports.

Втім, угода навряд чи просунеться вже цього місяця. Керівництво Брайтона налаштоване зберегти камерунського хавбека щонайменше до літа. У клубі очікують, що в літнє міжсезоння попит на центральних півзахисників буде значно вищим, що дозволить провести переговори на вигідніших умовах.

Для Манчестер Юнайтед підсилення центру поля залишається стратегічним завданням на 2026 рік. Клуб розглядає варіант підписання одного або двох гравців високого рівня на цю позицію.

Окрім Балеба, до списку потенційних цілей червоних дияволів входять Елліот Андерсон із Ноттінгем Форест, Адам Вортон із Крістал Пелес та Жоао Гомес, який виступає за Вулвергемптон.

Нагадаємо, що Кубок африканських націй для Карлоса Балеба розпочався невдало: півзахисник Брайтона отримав травму на старті турніру та був змушений достроково залишити поле в матчі проти Габону.

У поточному сезоні камерунський хавбек провів за Брайтон 19 матчів у всіх турнірах, 16 з них — у стартовому складі. Результативними діями Балеба не відзначився.