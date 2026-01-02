У Компані новий помічник.
Баварія, Getty images
02 січня 2026, 16:24
Мюнхенська Баварія підписала контракт з Деніелем Фредлі. Про це повідомляє офіційний сайт Баварії.
До Баварії Фредлі працював головним аналітиком в тренерському штабі Пепа Гвардіоли у Манчестер Сіті. Тепер він допомагатиме керманичу «ротен» Венсану Компані в якості асистента.
«Ласкаво просимо до Мюнхена, Даніелю!» — написала прес-служба мюнхенського клубу.
Зараз Баварія посідає перше місце в німецькій Бундеслізі, випереджаючи найближчого переслідувача Боруссію Д на девʼять очок.