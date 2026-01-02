Німеччина

У Компані новий помічник.

Мюнхенська Баварія підписала контракт з Деніелем Фредлі. Про це повідомляє офіційний сайт Баварії.

До Баварії Фредлі працював головним аналітиком в тренерському штабі Пепа Гвардіоли у Манчестер Сіті. Тепер він допомагатиме керманичу «ротен» Венсану Компані в якості асистента.

«Ласкаво просимо до Мюнхена, Даніелю!» — написала прес-служба мюнхенського клубу.

Зараз Баварія посідає перше місце в німецькій Бундеслізі, випереджаючи найближчого переслідувача Боруссію Д на девʼять очок.