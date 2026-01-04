Португалія

Наставник Бенфіки після перемоги над Ешторілом пояснив критику на адресу Судакова та оцінив гру команди.

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував перемогу над Ешторілом з рахунком 3:1 у матчі 17-го туру чемпіонату Португалії. Португальський фахівець визнав, що результат був справедливим, однак не приховував невдоволення окремими епізодами гри, зокрема діями Георгія Судакова під час пропущеного м’яча наприкінці першого тайму.

Моурінью зазначив, що матч видався непростим через сильного суперника.

"Бенфіка мала труднощі. Ми багато що зробили добре, але були й помилки. Я завжди намагаюся дивитися ширше, адже іноді суперник теж винен у твоїх проблемах. Вони добре грають, мають якісних футболістів і добре підготовлені", — сказав тренер.

Він також пояснив, чому високий пресинг не завжди був ефективним.

"Ешторіл — не та команда, проти якої легко пресингувати високо. У них велика якість у першій фазі, вони розбивають пресинг, і команда стає розтягнутою. У першому таймі це сталося кілька разів, у другому — вже ні", — додав Моурінью.

Окремо наставник зупинився на моменті з пропущеним голом, фактично вказавши на помилку українського півзахисника.

"Після рахунку 2:0 не можна пропускати гол на 47-й або 48-й хвилині. Не можна підходити до індивідуального епізоду, особливо проти найкреативнішого гравця з найкращим дриблінгом, з такою крихкістю, легковажністю та малою відповідальністю. Одна справа — піти на перерву з рахунком 2:0, і зовсім інша — з 2:1", — наголосив він.

Моурінью також розповів, над чим працював із командою в перерві.

"Моє завдання полягало в тому, щоб дуже швидко тактично проаналізувати відео і, головне, не дозволити команді залишатися у стані фрустрації. Я відчував, як розчарування заходить у роздягальню, хоча ми вигравали, а не грали внічию чи програвали", — пояснив тренер.

"Це перемога, на яку ми заслуговували. У другому таймі ми добре контролювали гру, а коли пришвидшувалися — робили це успішно", — резюмував Моурінью.

Раніше журналіст розкритикував Моурінью за позицію Судакова.